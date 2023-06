CPF de estudantes é necessário para matrícula escolar 2024 na rede municipal

A efetivação da matrícula escolar das crianças e adolescentes na rede de educação municipal vai depender do Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos estudantes. Para isso, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), iniciou, recentemente, a pré-campanha de Matrícula Escolar 2024 com a apresentação do documento.

O objetivo da iniciativa é informar aos pais e responsáveis dos estudantes já matriculados na rede municipal de ensino da capital paraense a necessidade de realização do cadastro até o dia 15 de junho, por meio do site da Receita Federal. Para aqueles responsáveis que não têm acesso à internet, a inscrição do CPF pode ser feita na secretaria de cada unidade escolar.

A Diretora de Educação da Semec, Aline Rodrigues, explica que a apresentação do cadastro do CPF no ato da matrícula evitará equívocos durante a inserção dos dados do estudante. “Um dos principais objetivos é confirmar nos bancos de dados da Receita Federal se de fato o CPF é do aluno e evitar qualquer problema, uma vez que, com o CPF, o nome do aluno e responsáveis já estarão preenchidos”, diz a educadora, destacando, por exemplo, existência na hora da digitação dos nomes ou duplicação matrícula.

Para estudantes de escolas de educação no campo, a Semec tem promovido ações para garantir a inscrição do documento, uma vez que há falta de sinal de internet nas ilhas.

A orientação é que pais e responsáveis que tiverem interesse em matricular suas crianças na rede municipal também devem ficar atentos e providenciar a inscrição do CPF. “Agora, a gente vai ter uma real dimensão do nosso alunado e dados precisos da quantidade de alunos matriculados e quantos migram de outra rede de ensino. Assim, conseguiremos dimensionar toda uma rede e não escola apenas”, conclui Aline.

Texto: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Luis Miranda/Semec