CPH assina termo aditivo e aumenta valor do contrato com empresa que executa as obras do terminal de Alenquer

O Diretor Presidente, da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH), Abraão Benassuly Neto, assinou um novo termo aditivo aumentando o valor global do contrato de nº 001/2021-CPH, que trata da execução de obras e serviços de engenharia para a reforma e adequação do terminal hidroviário de passageiros e cargas do município de Alenquer, no oeste do Pará.

De acordo com a publicação, contrato suportará supressão no valor de R$ 379.820,62, que representa aproximadamente 10,89% do valor originalmente contratado. Além disso, o documento informa que o contrato ganhará um acréscimo no valor de R$ 1.475.232,39, ou seja, 42,31% do valor originalmente combinado. O valor do contrato, após as alterações supramencionadas, passará a ser de R$ 4.581.783,56.

A empresa responsável pela execução dos serviços é a Paulo Raymundo Brigido de Oliveira Eireli.

Termo de homologação

Esta semana, o diretor presidente da CPH, homologou o resultado do processo licitatório para a contratação da empresa que executará as obras e serviços de engenharia para a construção do terminal hidroviário de passageiros e cargas do município de Aveiro, no oeste paraense.

A empresa Engeport Engenharia Eireli, com sede no município de Belém, foi a vencedora do certame. A empresa apresentou a proposta mais vantajosa para a contratação do único item do Edital, pelo valor global de R$5.056.694,98.

