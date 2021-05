CPH faz aditivos para conclusão dos terminais hidroviários de Monte Alegre e Óbidos

Um novo termo aditivo assinado no último dia 25, prorrogou o prazo do contrato nº 027/2018-CPH, que trata da contratação de uma empresa para execução dos serviços e obras de engenharia para a construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas no município de Óbidos, no oeste do Pará.

Assinado pelo presidente da Companhia de Portos e Hidrovias (CPH), Abraão Benassuly Neto, o novo termo aditivo tem prazo de vigência de três meses. Inicialmente, as obras estavam previstas para serem entregues em maio deste ano, mas em virtude do atraso, ainda não há previsão de quando ela será concluída.

Os serviços estão bem adiantados, com a cobertura, rampa de acesso e flutuante já finalizados. Depois de pronto, o terminal contará com sala de embarque, banheiros, lanchonetes, guarda-volumes e pontos de vendas de passagens. O terminal também ganhará Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sinalização interna, e novas instalações elétrica e hidrossanitária.

Orçada inicialmente em R$ 2.769.957,29, a obra foi retomada em 2018. O terminal receberá o nome do ex-vereador Francisco Soares de Aquino, figura ilustre do município de Óbidos.

Terminal de cargas de Monte Alegre

O presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), também assinou um termo aditivo prorrogando o prazo de vigência, bem como alteração contratual decorrente de acréscimo e supressão do valor original, que resultam em aumento do valor global do contrato de nº 007/2020-CPH, que trata sobre os serviços de execução de obras e serviços de engenharia para a reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas no município de Monte Alegre.

O contrato suportará supressão no valor de R$ 216.604,73, o que representa aproximadamente 8,41% do valor original. O aditivo suportará, ainda, acréscimo no valor de R$ 1.242.446,23, 48,26% do valor inicial.

O valor do contrato após as alterações supramencionadas passará a ser de R$ 3.600.257,39 decorrente de um aditivo real de R$ 1.025.841,50, ou 40,57% do valor contratual.

O contrato tem vigência até janeiro de 2022.

Fonte: O Estado Net

Foto: Arquivo – Créditos: Fábio Romero