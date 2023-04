CPH garante tecnologia e segurança em construção de novos terminais hidroviários no Pará

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), tem realizado importantes investimentos em obras de construção e reconstrução de terminais hidroviários em vários municípios paraenses. Atualmente, 16 obras seguem em andamento em municípios de diversas regiões do Estado.

Para garantir a segurança de passageiros durante os processos de embarque e desembarque nos novos portos, a CPH tem investido em conjuntos navais modernos, de acordo com as normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), órgão que regulamenta portos de todo o Brasil.

A engenheira naval e diretora de gestão portuária da CPH, Vanessa Matos, responsável pelo gerenciamento e fiscalização de obras e projetos dos terminais hidroviários de passageiros, esclarece que os atuais conjuntos navais construídos nas infraestruturas portuárias públicas do Pará possuem rampas metálicas e flutuantes amplos e cobertos para proteção dos usuários em meio à chuva ou demais eventos climáticos.

Os conjuntos também possuem sistemas de articulação para sustentação e movimentação da rampa, conforme mudança do nível do rio, proporcionando acessibilidade dos passageiros, mais conforto e reduzindo o risco de acidentes, além de iluminação, sinalização de segurança e dispositivos de combate a incêndio.

De acordo com o engenheiro civil Márcio Tavares, presidente da CPH, todos os projetos executados pela Companhia cumprem as principais normas vigentes para garantir a segurança e o conforto dos passageiros.

“Atualmente possuímos obras em andamento em diversas regiões do estado. São cerca de R$ 70 milhões investidos na modernização e ampliação da infraestrutura hidroviária paraense” concluiu.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/CPH