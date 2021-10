CPH orienta usuários sobre viagens no período do Círio de Nazaré

Pelo segundo ano consecutivo, mesmo sem as tradicionais procissões, as festividades do Círio de Nazaré devem movimentar a chegada de romeiros à capital paraense, vindos principalmente do interior do Pará. A Companhia de Portos e Hidrovias (CPH), que administra o Terminal Hidroviário de Belém (THB), vai orientar usuários para que utilizem máscaras e álcool gel como formas de prevenção à Covid-19.

“A CPH está preparada para receber os usuários que chegam para o Círio de Nazaré, fiscalizando o uso de máscara e distanciamento social principalmente. Mesmo sem as tradicionais procissões, acreditamos que Belém deva receber muitos devotos e pessoas que vêm para o almoço de Círio com suas famílias. Estamos preparados para receber os usuários e lembrá-los de que ainda estamos em uma pandemia”, frisa Abraão Benassuly, presidente da CPH.

Na semana da festa religiosa, entre 5 e 12 de outubro, a CPH estima receber cerca de 16 mil passageiros no THB, ou seja, o mesmo número de usuários do ano passado, quando 16.316 pessoas passaram pelo local. O maior número de desembarques deve ser de Porto Camará, Salvaterra, Soure, Ponta de Pedras , Cachoeira do Arari, todos municípios do Marajó. A CPH atuará com agentes e fiscais que prestarão auxílio aos usuários durante todos os dias da semana, nos turnos da manhã e da tarde.

Como medida preventiva, a CPH reforçou os protocolos de segurança contra a covid-19 no espaço disponibilizando álcool gel em todo o terminal, realizando serviço de aferição de temperatura por técnicos da Sespa, além de manter os avisos sonoros de alerta com orientações sobre a doença, serviço realizado pelo sistema de som do terminal. Além disso, a CPH delimitou espaços de segurança entre as cadeiras dos salões e embarque e desembarque. Servidores da Companhia também fiscalizam o uso da máscara e o distanciamento de segurança, sobretudo durante embarque e desembarque de passageiros.

Veja as orientações da CPH:

– Utilizar máscara e fazer uso do álcool gel quando necessário;

– Respeitar o distanciamento de segurança;

– Chegar uma hora antes do embarque, tanto intermunicipal quanto interestadual;

– Comprar passagens de empresas regularizadas junto à Arcon;

– Cuidar dos pertences e bagagens;

– Levar documentos para embarque (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto);

– Ao viajar com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial;

– No caso de dúvidas, solicitar informações de funcionários da CPH identificados com crachás ou coletes do órgão.

Por Bruno Magno (CPH)

Fonte: Agência Pará