CPI aprova acareação entre Onyx e o deputado Luis Miranda

Requerimento foi apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues

Nesta quarta-feira (11), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou a acareação entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF). O requerimento foi apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI.

A acareação tem por objetivo esclarecer “contradições” sobre as diferentes versões apresentadas a respeito do processo de importação da vacina Covaxin. Miranda e Onyx apresentaram versões diferentes sobre as invoices, que funcionam como um resumo da nota fiscal, sobre o caso.

O deputado Luis Miranda e seu irmão, Luis Ricardo, servidor do Ministério da Saúde, denunciaram à CPI fraudes na aquisição do imunizante. Eles também apresentaram uma das notas fiscais sobre o caso.

Onyx, no entanto, chamou a invoice apresentada de falsa e exibiu outro documento.

Pleno.News

Foto: Reprodução