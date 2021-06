CPI da Covid-19 convoca Ricardo Barros para dia 8 de julho

A convocação do deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo Bolsonaro na Câmara, foi aprovada nesta quarta-feira (30) pela CPI da Covid-19. Os senadores devem ouvir o parlamentar no dia 8 de julho.

Barros está na mira da comissão desde que o deputado Luis Miranda (DEM-DF) apontou seu nome como envolvido no suposto esquema de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Na ocasião, Miranda afirmou ter ouvido de Bolsonaro que aquisição das vacinas indianas era “rolo” de Barros.

O deputado, porém, nega a acusação e já se colocou à disposição dos senadores para prestar depoimento, o que contribui para que a sua convocação seja convertida em convite. Por meio do Twitter, Barros afirmou na manhã desta quarta-feira (30) que é de seu interesse comparecer ao Senado “o quanto antes” para dar sua versão dos fatos.

– Já que me coloquei a disposição desde a primeira fala de Luís Miranda. E gostaria de ir o quanto antes. Peço compreensão aos profissionais de imprensa mas penso ser adequado esclarecer e reafirmar minhas posições na CPI – escreveu.

Fonte: Pleno News

Foto: Agência Senado/Jefferson Rudy