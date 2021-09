CPI da Covid aprova convocação de Ana Cristina, ex-esposa de Bolsonaro

Na última quarta-feira (15), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou a convocação de Ana Cristina Valle, ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro. Ela é mãe do quarto filho de Bolsonaro, Jair Renan.

O nome de Ana Cristina apareceu em mensagens obtidas pelos parlamentares que a relacionariam ao lobista Marconny Faria. Para integrantes da CPI, a ex-esposa de Bolsonaro teria exercido alguma influência para nomear Leonardo Cardoso de Magalhães ao cargo de defensor público-geral da União.

O requerimento de convocação da ex-esposa de Bolsonaro foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira

– Como se sabe, o senhor Marconny Faria atuou como lobista da empresa Precisa Medicamentos, investigada pela CPI da Pandemia em razão de irregularidades na negociação de compra da vacina Covaxin, de modo que a sua relação próxima com a ex-esposa do senhor Jair Bolsonaro deve ser amplamente esclarecida, com vistas a examinar potencial atuação ilícita de ambos no contexto da pandemia – apontou o parlamentar.

Ainda não há uma data para ela ser ouvida.

Fonte: Pleno News