CPI da Covid decide convocar Luciano Hang para depor

O empresário Luciano Hang, proprietário das lojas Havan, deverá comparecer à CPI da Covid do Senado para depoimento depois do dia 7 de setembro. O vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), fez o anúncio ao final da sessão desta quinta-feira (26), atendendo ao pedido do relator Renan Calheiros.

– O Sr. Luciano Hang é um notório membro do gabinete paralelo. Precisamos ver o submundo que essa gente criou ao sair do negacionismo para tentar comprar vacina com fraudes – argumentou Renan.

– Eu comunico que, após o feriado do dia 7 de setembro, atendendo ao pedido de requisição do relator Renan Calheiros, nós estabeleceremos a data para ouvir o Sr. Luciano Hang – anunciou Randolfe.

Fonte: Pleno News

Foto: Divulgação/Havan