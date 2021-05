CPI da Covid ouve nesta quarta-feira o ex-ministro Nelson Teich

Após ouvir o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta por mais de sete horas na terça-feira (4), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia tomará nesta quarta-feira (5) o depoimento de outro ex-titular da pasta, o oncologista Nelson Teich, segundo ocupante do cargo durante o governo Bolsonaro.

Assim como na terça, a reunião da CPI nesta quarta também está prevista para as 10h. Inicialmente, Teich seria ouvido na terça, após Mandetta, mas o depoimento foi remarcado. Durante a sessão, os parlamentares também adiaram, para o próximo dia 19, o comparecimento de Eduardo Pazuello, marcado para esta quarta.

Teich comandou o Ministério da Saúde por menos de um mês, entre 17 de abril e 15 de maio do ano passado. Nesta quarta, Teich será ouvido na condição de testemunha, quando há o compromisso de dizer a verdade sob o risco de incorrer no crime de falso testemunho.

Assim como aconteceu com Mandetta, Nelson Teich, antes de começar a responder às perguntas dos senadores, terá alguns minutos para fazer uma exposição inicial acerca do período em que chefiou o Ministério da Saúde. Na sequência, o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), fará as primeiras perguntas ao ex-ministro. Depois, os demais senadores farão seus questionamentos.

Entre as perguntas que, provavelmente, serão feitas ao segundo ministro da Saúde do governo Bolsonaro, devem aparecer indagações sobre os motivos que o fizeram deixar o cargo 28 dias após assumi-lo. A testagem em massa da população brasileira também deve ser um dos tópicos abordados com o oncologista.

Fonte: Pleno News

Foto: PR/José Dias

Por: Paulo Moura