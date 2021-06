CPI da Vale aprova requerimentos para ouvir executivos da empresa

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a empresa Vale realizou na última terça – feira (29.06) uma reunião ordinária, na Sala dos Ex- Presidentes da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

A CPI, presidida pelo deputado Eraldo Pimenta, contou com a presença dos deputados membros titulares Carlos Bordalo (vice-presidente), Igor Normando (relator) Eliel Faustino, Cilene Couto, Ozório Juvenil. O deputado delegado Toni Cunha acompanhou os trabalhos na reunião.

Na ocasião, vários requerimentos foram colocados em discussão para aprovação. Os documentos aprovados tratam sobre convites endereçados aos executivos da empresa para prestarem esclarecimentos sobre o cumprimento de condicionantes pela Vale no estado do Pará, além de critérios para os incentivos fiscais praticados em território paraense.

O vice – presidente da comissão, deputado Carlos Bordalo sugeriu que seja feita a indicação de um promotor de justiça e um delegado de polícia para dar suporte de forma colaborativa aos trabalhos investigativos da comissão.

Por fim, foi aprovado requerimento que solicita a convocação do vice – presidente Executivo de Jurídico e Tributário da Vale S. A, Alexandre Silva D’Ambrósio, para participar de oitiva na próxima terça – feira (06.07) às 10 horas, no plenário Newton Miranda.

Suas responsabilidades incluem os setores Jurídico, Tributário, Societário e Integridade Corporativa da companhia, com abrangência global. Também atua como Diretor da Vale Internacional S.A. e como membro efetivo do Conselho de Administração da Vale Nova Caledônia. Foi membro suplente do Conselho Curador da Fundação Renova.

Antes de sua chegada à Vale, atuou em diversas empresas no Brasil e escritórios de advocacia nos Estados Unidos da América. De 2016 a 2018, foi Vice Presidente Executivo do Banco Santander (Brasil) S.A., responsável por assuntos Jurídicos e Corporativos. Nesse período, integrou os Comitês Executivo, de Risco, de Desenvolvimento de Produtos, de Ética e Compliance do Banco. Foi também membro do Conselho de Administração do Santander Security Services Ltda (“S3”).

Nesta quarta – feira (30.06), a comissão inicia a primeira oitiva com o diretor tributário da Vale, Octavio Bulcão. Por recomendações médicas, justificado ausência presencial por meio de atestado médico e conferido pelos parlamentares, o executivo vai participar via sistema remoto.

Com isso, os membros vão colher todas as informações para posterior fazer as comparações entre as partes ouvidas e as observações necessárias.

Para o deputado e presidente da CPI, deputado Eraldo Pimenta, os trabalhos estão sendo produtivos.

“Considero uma reunião produtiva, onde foram aprovados requerimentos e assim estamos caminhando muito bem para fazermos um trabalho conclusivo para dar uma resposta para o povo paraense”, afirmou.

Fonte: Alepa

Foto: Ozeas Santos (AID/Alepa)