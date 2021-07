CPI da VALE convoca executivos tributários e de contabilidade para segunda oitiva

Como parte dos trabalhos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a empresa Vale S.A, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), realiza nesta terça – feira (06), às 10h, no plenário Newton Miranda, a segunda oitiva, tendo como convocados o vice – presidente Executivo de Jurídico e Tributário da Vale S. A, Alexandre Silva D’Ambrósio e o Gerente Executivo de Controladoria e Contabilidade, Murilo Miller.

A convocação será para prestarem esclarecimentos sobre as práticas executadas pela empresa nas operações financeiras envolvendo repasses de recursos ao estado, preços aplicados no mercado interno e externo, concessão de incentivos fiscais, entre outras questões.

Instalada no dia 26 de maio deste ano, a CPI buscar apurar questões como a concessão de incentivos fiscais à empresa, o suposto descumprimento de condicionantes ambientais pela Vale, a ausência de segurança em barragens, se houve repasses incorretos de recursos aos municípios, e o cadastro geral dos processos minerários existentes na região.

Integram a Comissão os deputados Eraldo Pimenta (presidente), Carlos Bordalo (vice-presidente), Igor Normando (relator), Cilene Couto, Ozório Juvenil, Miro Sanova e Eliel Faustino.

Os trabalhos da CPI estão sendo desenvolvidos respeitando as normas sanitárias devido a pandemia da Covid-19.

