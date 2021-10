CPI: Luciano Hang celebra “recorde de audiência” e agradece o convite dos senadores

No último domingo (3), o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, utilizou as redes sociais para celebrar o recorde de audiência do canal da TV Senado no YouTube e agradecer ao apoio de todos. Até o momento, o vídeo já tem mais de 1,6 milhão de visualizações.

Os senadores decidiram convocar o empresário após a acusação de que Luciano Hang teria manipulado informações relacionadas ao tratamento e à morte de sua própria mãe, “para não desmerecer” o tratamento precoce contra a Covid-19. Após o depoimento, ele concedeu uma entrevista coletiva na qual chamou a CPI de “tribunal de inquisição” e disse ser atacado desde que se “posicionou politicamente”.

Ao celebrar o resultado, Luciano Hang agradeceu aos senadores pelo convite para o depoimento.

– Na quarta-feira batemos 1,5 milhão de visualizações no canal da TV Senado no YouTube, sendo o vídeo mais acessado desde que a CPI iniciou. Só tenho motivos para agradecer todo apoio, audiência e, principalmente, por ficarem comigo nesse momento tão importante – escreveu.