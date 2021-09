CPI tenta saber onde foram parar R$ 8 milhões que eram para combate à pandemia em Portel

Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) investiga as suspeitas de desvios de recursos destinados ao combate à pandemia da covid-19, no município de Portel, na região do Marajó, em 2019, época em que o ordenador de despesas era o ex-prefeito Manoel Oliveira. Os desvios podem atingir mais de R$ 8 milhões.

Na sessão ordinária do dia 06/05 deste ano, um requerimento foi protocolado na Mesa Diretora da Câmara Municipal de Portel pedindo a abertura de uma CPI para apurar os destinos dos recursos destinados ao Município de Portel para combate e controle ao novo coronavírus no ano de 2020. O Requerimento havia sido assinado até aquele momento por um coletivo de oito vereadores.

O documento foi protocolado na Mesa Diretora durante a sessão, feito a leitura e encaminhado para debate e posterior aprovação na próxima sessão. Assim, na sessão seguinte, do dia 13 de maio, o requerimento foi posto à leitura, colocado em discussão e em seguida votado. Neste momento, o requerimento já contava com dez assinaturas das quinze possíveis.

Após um discurso acalorado de quem defendia a abertura de CPI e dos que queriam deixar por isso mesmo, ela foi aprovada por unanimidade. Cabe ressaltar que até mesmo quem não tinha interesse em votar pela aprovação, depois se convenceu do contrário

Nesse dia faltaram quatro vereadores na sessão, contudo, os 11 que estavam presentes votaram pela aprovação, apesar de algumas ressalvas. Assim, o presidente da Mesa Diretora, vereador Van Damme, assinou o ato criando a CPI e nomeou os membros, os vereadores Flávio Nunes Coelho (Presidente da CPI), Milton Nunes da Costa (Relator) e José Cláudio Corrêa (Membro).

Desde então, os vereadores que compõem a CPI, estão debruçados sobre os documentos necessários para buscar informações acerca de convênios, fornecedores, pagamentos, empenhos, notas e toda uma gama de informações para dar embasamento aos seus questionamentos durante as oitivas daqueles que são ouvidos pela comissão.

Vereador Van Damme, presidente da Câmara de Portel

FATOS

O que se sabe, é que o município de Portel recebeu algo em torno de R$ 8 milhões para as ações de combate à pandemia da covid-19, no entanto, o que se observou durante o ano de 2020, foi um caos generalizado em todos os sentidos, na fraca campanha do governo passado no enfrentamento à pandemia, de forma que os legisladores atuais já assumiram suas cadeiras com uma pressão popular em querer saber pra onde foi todo esse dinheiro, haja vista que dezenas de vidas de portelenses foram perdidas para a doença sem sequer terem a oportunidade de um tratamento digno na sede do município.

De acordo com as denúncias, embora o município tenha recebido verbas, sequer foi adquirida uma máquina de Raio-X que, inclusive, até hoje não tem. Também faltaram testes rápidos, leitos, respiradores, oxigênio e uma série de coisas que poderiam ter amenizado a dor, o sofrimento e até mesmo salvado vidas.

De que forma o dinheiro foi gasto? Isso é o que a CPI precisa mostrar e prestar contas com sociedade, se o dinheiro foi gasto de forma indevida, explicou o vereador Van Damme, presidente da Câmara Municipal de Portel.

EX-PREFEITO PROCURADO

A reportagem de A Província do Pará apurou que depois que deixou o cargo, o ex-prefeito Manoel Oliveira viajou para o Estado do Maranhão, de onde é natural e ali passou uma temporada. Todavia, já foi visto andando pelas ruas de Portel, como uma pessoa comum, sem se importar com os fatos que estão se passando em relação à sua administração. Ele não atendeu às insistentes ligações.

Entramos em contato com o filho dele, Max Lima, mas esse disse não saber por onde andava seu pai e, tampouco, que tinha o seu contato telefônico. Também procuramos a esposa de Max, nora de Manoel Oliveira, mas o telefone estava sempre fora de área.

Segundo o vereador Van Damme, as ações da CPI continuam em Portel, onde, até o momento, ninguém sabe, ninguém viu nem ouviu nada acerca dos recursos que remontam 8 milhões de reais, que caíram nas contas da prefeitura e que foram gerenciados pelo prefeito Manoel Oliveira.

Fotos: Ascon da Câmara de Vereadores de Portel