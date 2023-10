CR7, Messi e Neymar lideram lista de jogadores mais bem pagos

Que o futebol é um mundo à parte, disso ninguém duvida. As cifras que permeiam o esporte mais popular do mundo muitas vezes superam as noções do mensurável. Após as recentes investidas dos Estados Unidos e do mundo árabe, os mesmos nomes de sempre aparecem entre os jogadores mais bem pagos do mundo. No top 3, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar continuam como os donos dos holofotes.

A lista dos 11 atletas mais bem pagos do mundo em 2023 foi divulgada, nesta sexta-feira (13), pela revista Forbes. Dos cinco primeiros colocados, apenas um está atuando no futebol europeu. Trata-se de Kylian Mbappé, protagonista do Paris Saint-Germain. Outros três estão no futebol saudita: Ronaldo, Neymar e Karim Benzema, enquanto Messi é o único representante da MLS (Major League Soccer, a liga americana de futebol) na relação.

Além dos jogadores mais bem pagos da atualidade, a revista ainda fez a relação dos atletas mais bem pagos nos últimos dez anos. Novamente, há um predomínio entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, com apenas Mbappé aparecendo para atrapalhar a disputa. Vale destacar que os astros português e argentino travaram uma disputa acirrada na última década sobre quem ganhava mais o prêmio de Bola de Ouro. Messi tem sete e CR7 tem cinco.

A expectativa é que os 11 jogadores mais bem pagos do mundo faturem, juntos, aproximadamente 995 milhões de dólares nesta temporada (mais de R$ 5 bilhões). Isso representa um aumento de 53% em relação ao ano passado. Estima-se que cinco atletas passem dos nove dígitos de arrecadação. Os jogadores que atuam no mundo árabe representam mais da metade deste montante.

Isso, é claro, sem contar com os rendimentos fora de campo. Os patrocínios também têm uma parcela significativa nos ganhos no mundo do futebol. Neymar, por exemplo, além do salário que ganha do Al-Hilal (112 milhões de dólares, cerca de R$ 567 milhões), tem direito a mansão com funcionários, bônus por vitórias, bônus por publicações em redes sociais, jato particular e a permissão para morar com a namorada, o que é proibido pela lei islâmica.

Confira a lista jogadores que lideraram o ranking de mais bem pagos nos últimos dez anos:

2023 – Cristiano Ronaldo (260 milhões de dólares*, cerca de R$ 1,3 bilhão)

2022 – Kylian Mbappé (128 milhões de dólares*, cerca de R$ 648 milhões)

2021 – Cristiano Ronaldo (125 milhões de dólares*, cerca de R$ 633 milhões)

2020 – Lionel Messi (126 milhões de dólares*, cerca de R$ 638 milhões)

2019 – Lionel Messi (127 milhões de dólares*, cerca de R$ 643 milhões)

2018 – Lionel Messi (111 milhões de dólares*, cerca de R$ 562 milhões)

2017 – Cristiano Ronaldo (93 milhões de dólares*, cerca de R$ 471 milhões)

2016 – Cristiano Ronaldo (82 milhões de dólares*, cerca de R$ 415 milhões)

2015 – Cristiano Ronaldo (79 milhões de dólares*, cerca de R$ 400 milhões)

2014 – Cristiano Ronaldo (73 milhões de dólares*, cerca de R$ 369 milhões).

Confira a lista dos 11 jogadores mais bem pagos de 2023:

Cristiano Ronaldo – 260 milhões de dólares*, cerca de R$ 1,3 bilhão

Lionel Messi – 135 milhões de dólares*, cerca de R$ 683 milhões

Neymar – 112 milhões de dólares*, cerca de R$ 567 milhões

Kylian Mbappé – 110 milhões de dólares*, cerca de R$ 557 milhões

Karim Benzema – 106 milhões de dólares*, cerca de R$ 537 milhões

Erling Haaland – 58 milhões de dólares*, cerca de R$ 293 milhões

Mohammed Salah – 53 milhões de dólares*, cerca de R$ 268 milhões

Sadio Mané – 52 milhões de dólares*, cerca de R$ 263 milhões

Kevin De Bruyne – 39 milhões de dólares*, cerca de R$ 197 milhões

Harry Kane – 36 milhões de dólares*, cerca de R$ 182 milhões

Robert Lewandowski – 34 milhões de dólares*, cerca de R$ 172 milhões

*Soma que considera valores dentro e fora de campo.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/STRINGER