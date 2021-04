CR7 pensa em PSG ou Manchester caso Juve fique fora da Champions

Cristiano Ronaldo pode ficar de fora de uma Champions League na próxima temporada. Com o ano abaixo da média da Juventus, o português, uma das principais estrelas da competição continental nos últimos anos, corre o risco de não disputar o torneio em 2022. E pensando nisso, CR7 já estaria pensando em mudar de ares. É o que garante o jornal italiano Tuttosport.

Segundo o veículo de imprensa esportiva da Itália, o atacante mira PSG ou Manchester United como destinos caso a Juve não consiga uma vaga para a próxima edição da Champions.

Desde que chegou à Itália, Cristiano Ronaldo não conseguiu liderar o time italiano às fases finais da maior competição do futebol europeu, como fez no Real Madrid. Assim, ficar de fora da Champions poderia custar a permanência do craque em solo italiano na próxima temporada.