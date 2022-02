CRAS do Jaderlândia oferta curso de Libras gratuito

Em 2002 foi reconhecida pela Lei de n° 10.436 a Linguagem Brasileira de Sinais (libras), como uma das línguas oficiais do país, criada para promover a inclusão social de deficientes auditivos, hoje em dia é fundamental apreender libras que contribui na vida social e emocional de todos.

E para quem tem curiosidade ou vontade de aprender mais sobre a linguagem de sinais, a Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) está com inscrições abertas para o nível básico de Libras.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro, no CRAS, Jaderlândia, localizada na Passagem Bom Jesus, n° 2000, bairro Atalaia, de segunda a sexta-feira das 8h ás 14h.

Interessados devem comparecer no Cras com os documentos originais e cópias do RG, CPF, número de NIS e comprovante de residência. O publico alvo é para pessoas acima de 18 anos.

O curso é gratuito, com previsão para iniciar em 14 de março, as aulas serão ministradas todas as terças e quintas-feiras das 14h ás 17h no período de três meses.

Foto: Reprodução famapos