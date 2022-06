CRB X ITUANO | Brasileirão Série B | 17.06.2022

Em partida importante, o CRB e Ituano se enfrentam na noite desta sexta-feira (17) no Estádio Rei Pelé, em Maceió, para disputar a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a partir das 21h30, e contará com a cobertura pelo canal de A Província do Pará.

Recém chegado da zona de rebaixamento, após ter vencido o Vila Nova, por 1 a 0 no último sábado, em Maceió, a equipe CRB precisa vencer a partida de hoje para continuar se distanciando do Z-4. Atualmente a equipe está no 12° lugar, com 14 pontos.

Já o ituano, estava a seis jogos sem saber o que era vencer, quebrou essa sequência de derrotas após vencer o Brusque fora de casa por 1×0. Atualmente a equipe está na 12° colocação, com 14 pontos conquistados.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação