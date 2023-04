Creche: Agressor simulou golpes em elevador antes da chacina

Imagens registradas pela câmera de segurança de um elevador em Blumenau (SC) mostram Luiz Henrique de Lima, autor do ataque à creche em Santa Catarina, praticando um golpe de luta em frente ao espelho um dia antes da chacina desta quarta-feira (5). Na ocasião, ele usava uma regata verde e uma bermuda azul, e tinha um sorriso no rosto.

O homem, de 25 anos, pulou o muro da creche Cantinho Bom Pastor armado com uma machadinha. No local, ele matou quatro crianças entre 5 e 7 anos de idade e feriu outras quatro. Ele desferiu os golpes nas crianças especialmente na região da cabeça.

"Polícia informa que o autor teve surto psicotico"



Ontem no elevador ele parecia bem empolgado com o que aconteceria hoje. pic.twitter.com/pQhrNA7y7K — Damasio (@nossarafaeol) April 5, 2023

Morador de Blumenau, ele era natural de Salto do Lontra, no Paraná. Ele se entregou no Batalhão da PM logo após a ação criminosa. Segundo a Polícia Civil, o homem tem passagens por porte de drogas, lesão e dano.

O Hospital Santo Antônio, em Blumenau, informou que recebeu quatro crianças de 3 a 5 anos vítimas do atentado na creche. Elas foram atendidas pela equipe de urgência e emergência e as famílias estão recebendo apoio da equipe da instituição.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução