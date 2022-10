‘Creche Prof. Orlando Bitar’ recebe doação de 200 embarcações de miriti do TCE

Após quatro semanas embelezando o espelho d’água do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), em Belém, as 200 embarcações confeccionadas em miriti foram doadas ao Centro de Referência de Educação Infantil (CREI) Prof. Orlando Bitar, nesta sexta-feira (28). O projeto integra a exposição “Calor de Promesseiro”, que faz alusão a uma das mais bonitas romarias da quadra nazarena, o Círio Fluvial.

Aliando conceitos artísticos, elementos culturais e a valorização da matéria-prima da região, a iniciativa contou com o envolvimento de todos os conselheiros do TCE-PA. A escolha do CREI Prof. Orlando Bitar para receber os brinquedos se deve ao fato da instituição, em pouco menos de um ano da sua entrega, estar ganhando notoriedade pelos relevantes serviços prestados à população.

Além disso, a unidade da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), foi um dos primeiros espaços de aprendizagem públicos a visitar a exposição. Cerca de 50 crianças puderam vivenciar de perto a experiência visual das embarcações no espelho d’água que, há 12 anos, dão um charme a mais durante as procissões do Círio de Nazaré.

IMPORTÂNCIA

A conselheira presidente do TCE-PA, Lourdes Lima, destacou a importância dos brinquedos de miriti para a tradição do Círio, a economia e por fazer referência ao cotidiano das pessoas que moram às margens dos rios. Ela disse, ainda, que desde a 1ª edição do projeto, a instituição jurídica-fiscalizadora efetua a doação das embarcações às escolas públicas, para que elas possam reproduzi-las em diferentes atividades pedagógicas.

“Esses barquinhos possuem vários significados para nós. Eles representam a economia do nosso Estado através das embarcações que levam e trazem pessoas de várias regiões, a nossa produção econômica e, também, o conhecimento. Por último, mas não menos importante, prestamos uma singela homenagem nessa exposição ao Círio Fluvial, uma das mais belas romarias de toda a festividade”, ressaltou.

Este ano, o projeto utilizou como elemento de destaque as cores em neon, que deram mais evidência durante à noite às obras dos artesãos de Abaetetuba, município onde tradicionalmente são fabricados os brinquedos de miriti. O trabalho, herdado por homens e mulheres que revezam na confecção do artesanato durante o ano inteiro, ganha mais visibilidade nas festividades do Círio de Nazaré.

Valorização

Durante o ato simbólico de entrega, a secretária de Estado de Educação, Elieth Braga, foi representada pelo assessor técnico do Gabinete, Luciano Maués. Ele ressaltou que a creche pública foi um sonho idealizado pelo conselheiro Nelson Chaves e concretizado pelo governador Helder Barbalho, e que o “Orlando Bitar” é uma referência para várias creches que vão surgir por todo o Pará.

“Agradeço a toda equipe que compõe o CREI Prof. Orlando Bitar, porque vocês estão cada vez mais mostrando que a educação é o que vai mudar o futuro do nosso país. A secretária Elieth Braga acredita que não adianta termos uma estrutura belíssima se não tivermos profissionais competentes e dedicados nesses locais. Não adianta ter prédios reformados, com tudo de melhor que a engenharia pode proporcionar, se não houver servidores comprometidos com a educação. Portanto, nesta data em que é celebrado o Dia do Servidor Público, reafirmamos o nosso lema de que a educação transforma a vida”, frisou.

Vale lembrar que, a cada ano, o TCE-PA faz uma seletiva dos artesãos abaetetubenses que terão seus produtos adquiridos, como forma de dar oportunidade para todos. A compra dos artesanatos pelo Tribunal estimula a geração de emprego e renda, além da responsabilidade social que o item gera ao final da exposição.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Seduc