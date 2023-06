CredCidadão contempla 60 pequenos empreendedores de Maracanã

Os microempreendedores de Maracanã, município do nordeste paraense, foram beneficiados pela política do programa estadual CredCidadão, criado para alavancar micro e pequenos negócios, contribuindo para a geração de emprego e renda e movimentação da economia local. Em agenda na cidade nesta sexta-feira, 9 de junho, o governador Helder Barbalho entregou 60 benefícios.

“Estamos contemplando pessoas que precisam desse empurrão para abrir seu pequeno negócio, para que com seu talento possam garantir seu sustento e oferecer produtos de qualidade à comunidade local”, discursou o chefe do Executivo estadual à ocasião.

Os benefícios podem ser investidos em atividades da agricultura familiar, micro e pequenos negócios da economia formal, informal e criativa.

Objetivo do governo do Pará é beneficiar cerca de 20 mil empreendedores durante todo o ano de 2023, em todas as regiões do estado, um investimento que deve somar cerca de R$ 50 milhões.

Ampliado com novas linhas de crédito e juros reduzidos, os empréstimos podem chegar a R$ 10 mil. O fortalecimento das políticas de desenvolvimento é uma das determinações do governador Helder Barbalho e inclui pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Este ano criamos novas linhas de crédito para integrar pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social nos 144 municípios do Pará. Entre as novas linhas, podemos destacar a parceria com a Secretaria de Estado da Mulher (Semu), que vai beneficiar mães solos. Ou seja, as mães que provêm o sustento de famílias. Com essa iniciativa, o CredCidadão deixa de ser apenas uma linha de microcrédito e passa a ser um programa social”, destacou o diretor-geral do CredCidadão, Braselino Assunção.

Catadores de resíduos sólidos, egressos do sistema penal, agricultores e empreendedores que trabalham com a bioeconomia também podem ter acesso ao crédito.

“Pequenos grupos rurais que trabalham com arranjos produtivos locais, com a plantação de abacaxi, cacau, cupuaçu, entre outras frutas. Estamos engajados na preservação do meio ambiente”, finalizou o titular.

Serviço:

Para ter acesso ao programa, o cidadão que mora em Belém precisa comparecer à Rua dos Mundurucus, nº 3852, bairro Cremação, com documentos oficiais e solicitar o cadastro em horário comercial. Para quem está fora da Região Metropolitana de Belém pode ligar para o número (91) 3205 7250 ou procurar um dos 12 polos do CredCidadão localizados em todas as regiões do Estado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro