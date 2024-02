Crédito solidário começa a chegar para as mulheres da Terra Firme empreenderem

Mulheres da Terra Firme, que receberam cursos de qualificação profissional e oficinas de empreendedorismo em 2023, pela Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, começaram a receber o crédito solidário para apoiar os pequenos negócios que elas possuem no bairro. “Veio em boníssima hora”, comemora Joice Silva, de 46 anos, beneficiária do Bora Belém, que há cerca de oito anos sustenta a família com a produção e venda de salgados dentro de casa.

“Hoje, eu recuso encomendas porque o meu freezer já não suporta a quantidade de alimentos que preciso armazenar para produzir. Agora, vou comprar mais um freezer, que vai me ajudar muito, e uma fritadeira maior. Vou poder aumentar a produção”, comemora Joice.

Ela é mãe solo de duas crianças. Joice teve aprovado o valor de R$ 2.500 de crédito solidário e, nesta sexta-feira, 9, foi assinar o contrato para receber o recurso. Ela vai poder pagar o crédito em 12 parcelas com juros de 0,01% (juro zero).

O Comitê do Crédito se reuniu no dia anterior para deliberar sobre esse e outros pedidos de crédito que deram entrada no Banco do Povo. O gerente de crédito do Banco do Povo, Alcir Ferreira, explica que essas foram as primeiras mulheres atendidas dentre um grupo de 46 que está juntando a documentação necessária para se habilitar ao crédito.

Juro zero

Outra pequena empreendedora atendida na Terra Firme foi Benedita Miranda, de 61 anos, beneficiária do Bolsa Família, que mantém uma pequena loja de confecções na feira do bairro. “Há 15 anos eu trabalho com isso. Com os R$ 2.500 que consegui no Banco do Povo, vou mandar buscar mercadorias em Fortaleza e em Pernambuco para revender. Isso vai me ajudar muito porque o valor da prestação é baixo, fácil de pagar”, conta. Benedita também contraiu o crédito com juro zero.

A coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão, lembra que o atendimento a um grupo de pouco mais de 100 mulheres na Terra Firme iniciou em 2023 com a oferta de cursos do programa de qualificação Donas de Si. Elas aprenderam Panificação e Bolos e Doces em cinco turmas totalizando 100 vagas, que foram foram ofertadas em parceria com paróquias do bairro. Em seguida, as alunas receberam uma série de oficinas sobre empreendedorismo do projeto Ela Pode – realizada pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora com o apoio do Google – além de oficinas sobre o Crédito Solidário e Plano de Negócio, realizadas pelo Banco do Povo, e palestra sobre o Cuidado feita por ONU Mulheres.

Imagem: Agência Belém