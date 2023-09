Credlivro injeta R$ 6,7 milhões para incentivo à leitura na Feira Pan-Amazônica do Livro

Este ano, o Programa CredLivro destina um montante de R$ 6,7 milhões em incentivos para mais de 30 mil servidores durante a 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que iniciou no sábado (09), no Hangar Centro de Convenções. São contemplados professores e técnicos da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e servidores da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Belém (Semec).

Do total, R$ 4,6 milhões são disponibilizados pela Seduc para mais de 20 mil servidores, que têm acesso ao valor de R$ 200,00 cada para aquisição de livros durante o evento. “O intuito é que nossos profissionais da educação possam aproveitar a Feira do Livro para ampliar suas referências bibliográficas e compartilhar ainda mais conhecimento para nossos estudantes, com aulas ainda mais atrativas. A leitura desempenha um papel fundamental na educação, precisamos sempre lutar para garantir o acesso”, afirma o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

Há 20 anos no serviço púbico, a professora Lene Pacheco, 53, é uma das contempladas. “Sou usuária do Credlivro desde que entrei no serviço público estadual. Toda iniciativa que possa fomentar esse hábito é imprescindível, especialmente no atual contexto social em que estamos, no qual a maioria das pessoas não tem o hábito de ler. Parabenizo a iniciativa. Para nós, professores, esse incremento é muito positivo. A maioria busca livros técnicos e isto deve ser levado em conta”, diz.

O Credlivro é uma política pública instituída por meio de uma lei estadual (Lei 7. 775/2013). Para acessar o recurso, os servidores efetivos que não receberem seus salários pelo Banpará, podem requisitar um cartão extra, mediante documento de identificação, durante o evento, que poderá ser utilizado para as compras. Para isto, deve-se procurar a equipe responsável pelo programa no 2º pavimento do Hangar. Os servidores também podem realizar uma consulta no site da Seduc para saber se estão contemplados.

Incentivo – Além da Seduc, a Semec estima contemplar mais de 7 mil servidores do magistério, técnicos administrativos e de apoio operacional, totalizando R$ 1.346.400,00, sendo também R$ 200,00 por servidor. Já a Universidade do Estado do Pará (UEPA) oferta R$ 807.750,00 para 2.608 funcionários públicos (nível operacional: 203 receberão o benefício individual de R$ 200,00; nível médio: 746 receberão o benefício individual de R$ 250,00; e nível superior: 1.659 receberão o benefício individual de R$ 350,00).

Rodrigo Lopes, 28, agente administrativo da Uepa, que visitou a feira na tarde desta segunda (11), contou que estava acessando o crédito pela primeira vez. “Meu sentimento é de entusiasmo por ser a primeira vez. Fora que considero a Feira do Livro um dos eventos mais esperados do ano. Esse crédito pra gente é a demonstração de um compromisso com nosso crescimento intelectual. Por isso, é uma motivação a mais. Servidores que se sentem valorizados tendem a ser mais produtivos e engajados. Achei muito interessante a inclusão do nível operacional, é fundamental inserir todos no universo da leitura”, disse.

Cadeia produtiva – O diretor de Cultura da Secult, Júnior Soares, destaca que, além de beneficiar a ponta, que são os servidores, por meio do estimulo à leitura, o CredLivro é um impulso a toda cadeia produtiva do livro. “Todo mundo imerso nesse universo é beneficiado. As editoras têm segurança de levarem seus produtos para serem comercializados na Feira. Por outro lado, as livrarias vendem livros e isso faz o dinheiro chegar a quem escreve os livros, que são os escritores. É uma mola, um elo de estímulo à economia e ao conhecimento”, avalia.

Este ano, Soares destaca que pelo menos 40% das editoras e livrarias presentes na Feira Pan-Amazônica do Livro são locais. Para participarem do evento, houve uma redução nos valores, como forma de incentivar e ajudar e garantir suas participações. “Todo esse movimento do CredLivro tem o intuito de que leitor, o cidadão, tenha realmente mais possibilidades de mediação e de acesso à leitura, literatura e sua linguagem cultural, que abre horizontes, que cria novas expectativas de vida para as pessoas”.

Este ano, a Feira Pan-Amazônica do Livro dispõe de 229 estandes de livros e todos aceitam o CredLivro. A estrutura conta ainda com nove estandes na praça de alimentação, além da presença de 138 empresas, sendo 42 editoras, 37 livrarias e 59 distribuidores de livros. Destas empresas, 60 são do estado do Pará. A estimativa de vendas é de 750 mil exemplares de livros, movimentando, aproximadamente, R$ 18 milhões em negócios.

Consulta ao CredLivro – Seduc

https://www.seduc.pa.gov.br/consulta_credlivro/consulta.php

Consulta ao CredLivro – Uepa

https://sistemas.uepa.br/feiradolivro2023/servidores/

Texto: Amanda Engelke (Ascom/Secult)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará