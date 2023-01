Cresce a venda por celulares usados da Apple após chegada do iPhone 14

A venda de modelos anteriores ao iPhone 14 subiu após a sua chegada ao mercado nacional em outubro. É o que aponta levantamento realizado pela OLX no mês de seu lançamento, comparado com setembro, a partir de dados dos anúncios na plataforma.

Pegando carona no novo smartphone da maçã californiana, o iPhone 11 Pro foi o que teve maior aumento nas vendas por meio da OLX, com crescimento de 161%, seguido do iPhone 13 Pro Max (49%), iPhone 12 Pro (16%), iPhone 13 (13%) e do iPhone 12 Pro Max (11%).

A oferta de anúncios dos aparelhos no e-commerce de compra e venda online também ampliou no período, com o top 5 formado pelo iPhone 12 Pro (19%), iPhone 13 (15%), iPhone 12 Pro Max (15%), iPhone 13 Pro Max (9%) e o iPhone 11 Pro (5%).

Já no acumulado do ano de janeiro até outubro, o iPhone 11, lançado em 2019, lidera as listas de mais anunciados e procurados dentre os modelos da marca, com preço médio de R$ 2.200 e economia de 25% em relação ao valor de um aparelho novo.

“A OLX é um espaço democrático em que há oportunidade tanto para quem quer vender seu aparelho, e até recuperar parte do valor para comprar uma nova versão, como para quem quer encontrar smartphones com preços mais acessíveis”, afirma Regina Botter, General Manager da OLX.

Fonte: IG/Foto: Giovanni Santa Rosa