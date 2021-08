Cresce Mais Uma Vez As Vendas Do Varejo No Estado Do Pará

Segundo a Pesquisa Mensal do Comercio (PMC) anunciada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Pará acumulou uma alta de 17,4% nos últimos doze meses nas vendas do comercio, atingindo o terceiro mês seguido no setor varejista.

A pesquisa foi feita para acompanhar o desempenho da evolução do comercio varejista no país, todos os estados Brasileiros e a unidade federativa do Brasil foram acompanhadas e tiveram seus balanços divulgados nesta quarta-feira (11), o Pará foi o estado que teve o terceiro melhor desempenho. Apesar do comércio Brasileiro ter apresentado uma queda estimada em 1,7% referente ao mês de Junho, o Pará conseguiu subir diante desse cenário, isso se deve por conta da busca dos compradores Paraenses mediante as ações do poder executivo estadual para desenvolver a economia no estado.

Foto: Agência Pará