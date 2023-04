Cresce número de empresas abertas em Santarém, atrás de Belém e Ananindeua

Um levantamento da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Finanças – Sefin, através de dados disponibilizados pela Junta Comercial do Pará – Jucepa, mostra que em 10 meses, cresceu o número de empreendimentos ativos no município. No período de julho de 2022 a março de 2023, foram registradas 1.483 novas empresas. Santarém é a terceira cidade do Pará que mais teve estabelecimentos abertos em 2022, totalizando 27.316 negócios em funcionamento, ficando atrás somente da capital Belém e Ananindeua.

Segundo dados do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, os Microempreendedores Individuais (MEIs) lideram a relação das empresas em atividade, seguidas pelas Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sem porte. Já o segmento que mais abriu empreendimentos foi o de comércio, seguido pelo de serviços. O comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, foi a atividade econômica principal mais frequente entre os negócios formalizados.

“Estamos em um processo de retomada do aquecimento da economia e o aumento que identificamos no número de registros de novos empreendimentos é reflexo do atual cenário de desenvolvimento econômico em Santarém. O processo de desburocratização implementado pela Prefeitura, aliado ao dinamismo dos novos empreendedores são pontos essenciais para alavancar novos negócios”, explicou a secretária de Finanças, Josilene Pinto.

Nos últimos anos, os investimentos públicos realizados na cidade, como o asfaltamento de várias vias em bairros periféricos, têm contribuído diretamente para abertura e formalização de muitos negócios, uma vez que facilitou o acesso dos clientes. Paralelamente, o avanço das obras na Rodovia Santarém/Cuiabá também favoreceu para que muitos representantes comerciais se estabelecessem na cidade, consolidando novas empresas.

Além disso, desde 2017, Santarém conta com a Sala do Empreendedor, espaço direcionado à orientação e esclarecimento de dúvidas sobre abertura, legalização e ampliação de empresas. A chamada Lei de Desburocratização, que visou a melhoria e eficiência na qualidade dos serviços públicos prestados pelo município, também favoreceu a dinâmica de abertura de novas empresas, uma vez que deixou o processo mais ágil, conforme destacou o chefe do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, Betinho Sá.

“O crescimento do número de microempresas em Santarém decorre muito do nosso ambiente regulatório que é voltado a facilitar o acesso do empreendedor. Essa desburocratização faz com que cada vez mais empresas venham a se instalar no município. Hoje temos quase 28 mil empresas em atividade, sendo mais de 16 mil Mei’s, empreendimentos que geram emprego e renda para milhares de pessoas”.

Para o prefeito Nélio Aguiar, os resultados verificados nos últimos 10 meses são fruto do engajamento da gestão e de fomento ao empreendedorismo.

“Quando começamos a gestão trabalhamos a desburocratização de diversas atividades, temos até um decreto regulamentando. Criamos o licenciamento on line, que mais que duplicou a movimentação dos processos, haja vista o acesso fácil e a simplicidade, oferecidas aos empreendedores. Pretendemos avançar ainda mais para que mais empresas possam ser abertas e possam gerar emprego e renda para nosso município”, enfatiza o prefeito.

Imagem: Agência Santarém