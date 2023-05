Cresce número de matrícula de estudantes com deficiência na rede municipal de ensino

O fortalecimento da educação especial e inclusiva na rede municipal de ensino, além de outras questões relacionadas à educação no município de Belém, foi o tema central de reunião entre a Procuradoria-Geral do Município de Belém e a Secretaria Municipal de Educação (Semec), ocorrida na manhã desta terça-feira, 23.

A pauta da educação é uma das prioridades na Prefeitura de Belém, que atua com um olhar especial para o atendimento de crianças com deficiência. Segundo registros da Semec, houve um aumento do número de alunos e alunas matriculadas na rede. Enquanto em 2022 foram registrados 2.372 alunos e alunas com deficiência matriculados, este ano cresceu para 2.500.

“É um aumento considerável, sendo que metade deste quantitativo é formada por alunos autista. Por isso, há um trabalho especial da Semec, com estrutura e profissionais especializados e capacitados, para garantir o direito à educação com dignidade no município de Belém”, explicou Araceli.

“A PGM vem trabalhando em conjunto com a Semec no sentido de fortalecer o acolhimento e o ensino de qualidade a todos os estudantes da rede municipal de ensino e neste caso, em especial, para as crianças com deficiência. Esta atuação vem para reforçar o compromisso da Prefeitura de Belém com uma educação mais inclusiva em nossa capital”, conclui o procurador-geral, Gustavo Brasil.



