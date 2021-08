Cria do Avaí, Raphinha se destacou em Portugal e é peça-chave no Leeds de Bielsa

Raphinha é a grande surpresa na convocação da seleção brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante, de 24 anos, deixou o Brasil aos 18, sem sequer estrear como profissional, mas logo encantou Portugal e tem moral com o exigente treinador argentino Marcelo Bielsa, no Leeds United.

Revelado pelo Avaí, Raphinha teve uma ascensão meteórica na carreira. Em 2015, depois de se destacar na base dos catarinenses, o atacante subiu para o time principal, só que o máximo que fez foi assistir do banco de reservas uma derrota do Avaí para o Fluminense, na reta final do Brasileirão. No ano seguinte, com 18 anos recém-completados, desembarcou no futebol europeu e não se intimidou.

“O Raphinha chegou muito novo a Portugal e teve uma primeira temporada de integração na equipe B do Vitória de Guimarães. Na segunda temporada, subiu à equipe principal e foi opção muitas vezes, embora entre o onze e o banco de suplentes. A terceira temporada foi de explosão total na equipe, fez muitos gols (15 na Liga) e teve grande importância. Sempre se posicionou como extremo (ponta), mas nessa temporada começou a jogar em zonas mais interiores e acabou mesmo na posição 10”, explica Luís Rocha Rodrigues, jornalista português do site Zerozero, em conversa com oGol.

O bom desempenho com a camisa do Vitória de Guimarães levou Raphinha ao Sporting, em um momento completamente atípico do clube. Na temporada anterior à chegada de Raphinha, os Leões eram comandados por Jorge Jesus e tiveram um fim trágico de temporada, com a torcida invadindo o centro de treinamentos e agredindo jogadores e o próprio treinador português.

“Depois disso alguns jogadores quiseram mesmo sair, o verão foi muito complicado, a direção mudou e foi nesse contexto que o Raphinha chegou, mas ele conseguiu facilmente ganhar o lugar e ser um dos nomes mais fortes do elenco. Um ano depois, o clube precisava de vender porque não tinha conseguido acesso à Champions League, queriam manter a principal estrela (Bruno Fernandes), então negociaram o Raphinha para o Rennes por 21 milhões de euros”, afirma Rodrigues, destacando o grande lucro que o Sporting conseguiu na operação, uma vez que havia pago 6,5 milhões de euros ao Vitória de Guimarães. Números e estilo de jogo

Raphinha chega à seleção brasileira com a credencial de terceiro jogador brasileiro com mais participação direta em gols na última Premier League. Com a camisa do Leeds, Raphinha formou o trio de ataque ao lado de Patrick Bamford e Jack Harrison, contribuindo ao todo com nove assistências e seis gols (15 participações). Entre os brasileiros no Campeonato Inglês, apenas Matheus Pereira (17) e Roberto Firmino (16) participaram de mais gols diretamente.

Considerado um jogador veloz e explosivo, Raphinha se encaixa perfeitamente no estilo de jogo de Bielsa. Do treinador argentino, o brasileiro recebe a instrução de “atacar sempre” e ser espontâneo.

“Eu acredito que o estilo de jogo que o professor propõe ao Leeds encaixa com o meu jogo. Pensando no que faço melhor, minha velocidade e habilidade com a bola, é sempre importante também ter a consciência de contribuir tanto na defesa, quanto no ataque”, declarou Raphinha, numa entrevista à Skysports, em março deste ano.

Ao todo, Raphinha tem até aqui na carreira um total de 209 jogos disputados, 50 gols e 29 assistências, o que reflete uma participação direta em gol em 38% dos jogos disputados. Todas essas carcaterísticas, inclusive, foram destacadas por Tite na coletiva. Para quem ainda não conhece o atacante, por fim, fica aqui uma última referência.

“Diria que faz um pouco lembrar as características do Di María, mas com um toque mais fantasista, próprio do futebol brasileiro. Está a tornar-se um jogador muito mais maduro na Inglaterra, capaz de enfrentar outra exigência física, e acho que ainda tem margem para poder evoluir mais”, finalizou Rodrigues.

