Cria do Paysandu, lateral-esquerdo comemora: ‘Vem sendo o meu melhor ano’

O Paysandu vai jogar na próxima segunda-feira (11), às 20h, na Curuzu, contra o Botafogo (PB). Nesta partida, o lateral-esquerdo Diego Matos, cria do Papão, completará 26 jogos com a camisa bicolor, isso quer dizer que o jogador irá superar a marca de 25 do ano passado. Para o paraense, além da quantidade, o importante é a qualidade do trabalho dele.

“Graças a Deus vem sendo o meu melhor ano, não tanto pela minutagem, mas sim pelas boas atuações que eu venho tendo. Agora é procurar manter nesses próximos jogos e buscar sempre estar evoluindo”, declarou o jogador.

A partida contra o Botafogo (PB), marca o retorno do público ao estádio bicolor. E assim como os torcedores estão ansiosos, os jogadores também não veem a hora de hora de contar com a força da torcida.

“É um sentimento de felicidade. Ficamos quase dois anos sem torcida nos estádios, a gente é jogador sente falta do apoio. Então, a presença da torcida na segunda-feira vai ser fundamental para nos ajudar a sair com resultado positivo”.

O Paysandu perdeu os dois jogos para o Botafogo na primeira fase da Série C. O lateral-esquerdo ressaltou que o time conhece bastante a equipe paraibana. Para vencer o Belo em casa, Diego acredita que o time precisa manter o que vem fazendo nas últimas partidas.

“A gente segue uma rotina de trabalho buscando aprimorar parte tática e técnica, ainda tem mais dois treinos, vamos ver o que o professor vai passar para gente para chegar na segunda e fazer um grande jogo”, disse Diego.

Círio

“Sabemos que estamos na melhor época do ano para os católicos aqui em Belém. No vestiário tem a santinha, que todo jogo a gente vai lá, tem um minuto com ela, para que ela possa nos abençoar, para que a gente possa fazer um grande jogo e nos livrar de qualquer tipo de lesão que venha acontecer no jogo”.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)

Fonte Ge