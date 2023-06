Criação da Câmara Técnica impulsiona políticas públicas para mulheres no Pará

A Secretaria das Mulheres do Pará deu um passo importante na busca pela igualdade de gênero e no enfrentamento à violência contra as mulheres com a criação da Câmara Técnica Interinstitucional de Gestão das Políticas Públicas para as Mulheres, publicada do Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 16. O decreto 3.149 visa fortalecer a articulação entre diferentes órgãos e instituições, impulsionando a qualidade das políticas públicas voltadas para as mulheres.

A Câmara Técnica é um espaço de diálogo e colaboração que reúne representantes de diversas áreas governamentais, onde uma abordagem multidisciplinar permite a integração de esforços, compartilhamento de conhecimentos e experiências, resultando em ações mais efetivas na promoção dos direitos das mulheres. Além disso, a representatividade é também um aspecto fundamental da Câmara, pois com a presença preferencial de mulheres em sua composição, busca-se garantir que as vozes femininas sejam ouvidas e consideradas nas decisões e ações governamentais.

A transversalidade das ações é um dos principais focos da Câmara, onde a perspectiva de gênero será considerada em todas as políticas públicas, abrangendo áreas como educação, saúde, segurança, trabalho e assistência social. Essa abordagem ampla e integrada permitirá a criação de políticas coerentes e abrangentes, atendendo às necessidades específicas das mulheres paraenses.

Além disso, a Câmara Técnica será responsável pela elaboração de diretrizes para a formulação de políticas públicas e para o Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. Esses instrumentos serão essenciais para orientar a atuação dos órgãos envolvidos, garantindo uma abordagem estruturada e efetiva na luta contra as desigualdades de gênero.

A avaliação e o monitoramento das políticas públicas também serão realizados pela Câmara Técnica, e o compartilhamento de informações e dados permitirá a análise dos resultados das ações implementadas, identificação de desafios e propostas de ajustes necessários. Esse acompanhamento constante contribuirá para a melhoria contínua das políticas e programas voltados para as mulheres no estado do Pará.Bom

Com a criação da Câmara Técnica, a Secretaria das Mulheres do Pará reforça seu compromisso na busca pela igualdade de gênero e pelo empoderamento das mulheres. A articulação institucional e a transversalidade das ações fortalecerão a implementação de políticas públicas mais efetivas, garantindo a proteção e o respeito aos direitos das mulheres paraenses.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará