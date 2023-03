Criador da vacina russa contra a Covid é assassinado em Moscou

Andrey Botikov, cientista russo que integrou a equipe desenvolvedora da vacina Sputnik V contra a Covid-19, foi encontrado morto em seu apartamento em Moscou. De acordo com a imprensa russa, o corpo foi achado na quinta-feira (2), com sinais de estrangulamento.

O Comitê Investigativo da Rússia (ICR) abriu uma investigação de assassinato. O assassino é um homem de 29 anos, que já se encontra preso e confessou o crime.

– Um jovem de 29 anos, durante uma discussão, estrangulou o dono do apartamento de 47 anos com um cinto e fugiu do local – informou o comitê.

– Durante o interrogatório, ele admitiu sua culpa, e foi acusado. Anteriormente, o réu foi processado por cometer um crime grave – completou.

O crime grave mencionado seria fornecimento de serviços sexuais. Ainda não se sabe a motivação para a morte do cientista.

Andey Botikov trabalhava como pesquisador sênior no Centro Nacional de Pesquisa Gamaleya para Ecologia e Matemática desde 2014. Em 2021, ele recebeu o reconhecimento da Rússia, por meio do presidente Vladimir Putin, com uma medalha “por mérito à pátria” por ajudar a desenvolver a vacina Sputnik.

Durante os ensaios clínicos em 2020, os cientistas russos aclamaram a vacina como tendo uma eficácia de 91%, maior do que a maioria das vacinas.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais