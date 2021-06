Criador do antivírus McAfee é encontrado morto em prisão na Espanha

O fundador do antivírus McAfee, John McAfee, 75 anos, foi encontrado morto em sua cela na Espanha. Segundo a polícia e o Departamento de Justiça espanhol, as circunstâncias apontam para suicídio. O homem foi detido no aeroporto de Barcelona, e aguardava extradição para os Estados Unidos, onde responde processo por evasão fiscal.

Ao ser encontrado na cela, McAfee foi atendido pela equipe médica da prisão, mas não foi possível reanimá-lo.

O criador do antivírus usado no mundo inteiro foi detido em outubro de 2020 ao tentar embarcar para a Turquia. Em agosto, ele foi preso na Noruega por usar uma calcinha como máscara contra o coronavírus. Ele é acusado de desviar milhões de dólares em impostos de lucros conseguidos com comércio de criptomoedas. A Justiça espanhola decidiu acatar o pedido de extradição, e ele aguardava transferência.

Fonte: metropoles.com