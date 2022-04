Criança cai de barco e morre após convulsões da mãe, no Marajó

A morte de uma criança de 3 anos está causando grande comoção no município de Portel, no arquipélago do Marajó. A vítima foi encontrada boiando em um rio da região após cair de um barco enquanto estava com a mãe. Segundo informações, a mãe da criança teria sofrido convulsões por conta de um ataque epiléptico.

Informações preliminares apontam que o menino estava no colo da mãe quando ela o deixou cair com o barco em movimento, após o ataque neurológico, que tem como consequência perturbação da atividade das células nervosas no cérebro, causando convulsões.

Um grupo de ribeirinhos foi quem achou a criança vítima de afogamento, horas depois dela ter caído do barco. Eles acionaram as autoridades do município, que a realizaram e remoção do corpo. A mãe foi socorrida e passa bem. Com informações do Portal do Marajó.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução