Criança cai de Jet Ski e desaparece nas águas do Rio Tocantins em Marabá

Na noite do último sábado (14), o garotinho identificado como “Davi”, caiu de um Jet Ski, próximo à Praia do Tucunré, no Rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Estado do Pará.

De acordo com as primeiras informações, o pai de “Davi”, identificado como “Buchinho”, teria colocado a criança na frente da motonáutica, realizou uma manobra arriscada, desequilibrou-se e caiu na água com a criança.

Segundo amigos e familiares, “Buchinho” conseguiu vir à tona, mas a criança desapareceu nas águas turvas do Rio Tocantins. De imediato, as buscas foram iniciadas, porém a criança não foi localizada. “Davi” era integrante da quadrilha junina Fogo no Rabo, no Bairro Santa Rosa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, entretanto o corpo do menino não tinha sido encontrado até o fechamento da matéria. A morte “Davi” deixou abalados os familiares e moradores do “Bairro do Amor” em Marabá.

Fonte: Portal Debate