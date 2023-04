Criança de 2 anos é achada na boca de jacaré; pai é investigado

A polícia de São Petersburgo, nos Estados Unidos, encontrou o corpo de um menino de apenas dois anos dentro da boca de um jacaré, na última sexta-feira (31). A criança já estava sem vida. As autoridades suspeitam que o pai, Taylen Mosley, de 21 anos, tenha assassinado o próprio filho.

Os policiais iniciaram as buscas pelo menino após encontrarem a mãe da criança, Pashen Jeffery, morta em seu apartamento com sinais de facada.

A procura pela criança mobilizou equipes de mergulho e drones. Os policiais encontraram o crocodilo com o garoto na boca em um lago perto de um complexo de apartamentos.

Os oficiais atiraram no animal, mas era tarde, o menino já havia ido a óbito. O crocodilo teve de ser sacrificado, e o corpo da criança foi recuperado intacto.

– Lamentamos que tenha terminado desta forma – desabafou o chefe da polícia, Anthony Holloway.

O suspeito do crime deu entrada em um hospital na noite de quarta (29) com cortes nos braços e mãos. Ele responderá por assassinato em primeiro grau da companheira e do filho.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Facebook / ST Petersburg Police Department