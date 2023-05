Criança de 3 anos atira em suspeito de assassinato

Em Indiana, nos Estados Unidos, uma criança de 3 anos atirou em um suspeito de assassinato. O caso ocorreu na última quinta-feira (18), na cidade de Lafayette.

A polícia local disse que o homem atingido, Trayshaun Smith, de 23 anos, era amigo da mãe do menino, que também foi ferida pelo disparo. As informações são do Metrópoles, com base no que foi noticiado pela NBC.

As autoridades locais souberam o caso após as vítimas terem procurado um hospital. Os policiais descobriram que Trayshaun era procurado em Illinois e tinha um mandado de prisão ativo por assassinato.

Os policiais, agora, investigam como a criança teve acesso à arma.

Fonte: Pleno News/Foto: Pexels