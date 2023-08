Criança de 3 anos é internada na UTI após ser picada por escorpião

Uma menina, de 3 anos de idade, precisou ser internada na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), em Goiânia (GO), após ter sido picada por um escorpião em Quirinópolis (GO). As informações são do G1.

A menina, que se chama Maria Cecíllya, foi picada em casa. Ela não percebeu que o escorpião estava na parede da residência.

Ana Carolina Gonçalves Antunes, mãe da garotinha, disse que a filha fez exames nesta sexta-feira (25) e espera resultados. Os primeiros atendimentos foram feitos na última quarta-feira (23), no Hospital Municipal de Quirinópolis.

Os médicos do HDT disseram aos pais que a menina está intubada, mas reagindo bem à medicação.

A mãe da criança afirmou que no setor onde a família mora é frequente o aparecimento de escorpiões. Ana Carolina já foi picada duas vezes.

Por meio de uma nota, a Prefeitura de Quirinópolis disse que tem realizado um trabalho intensivo de vigilância para evitar aumento de casos.

– Neste ano, foram 76 casos de aparecimento de escorpiões notificados em Quirinópolis. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Funasa, tem realizado um trabalho intensivo de vigilância, mapeamento de focos e prevenção, disponibilizando ainda um canal de atendimento direto pelo telefone (64) 9991-7716 – diz o comunicado.

