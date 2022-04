Criança de 3 anos morre afogada em piscina de casa em Marabá

Na tarde desta quinta-feira (28), uma garotinha (3 anos) foi encontrada, no fundo de uma piscina, por volta de 15h30, na casa de seus pais, localizada na Rua Chico Mendes, Bairro Bom Planalto, em Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com vizinhos, uma irmã que cuidava da criança, sentiu a falta da pequena vítima, deu o alarme e todos saíram para a rua à procura da menina, mas sem encontrá-la. Ao verificarem no interior da piscina, a garota teria sido avistada submersa.

A criança teria sido resgatada em estado crítico. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, porém nada mais pode ser feito porque a garota já se encontrava sem vida.

De acordo com testemunhas, os gritos de desespero da família emocionavam as pessoas que passavam na rua. O corpo está sendo removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica. A morte da pequena indefesa deixou muito triste os parentes e moradores do Núcleo Cidade Nova.

Fonte: Portal Debate