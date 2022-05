Criança de 4 anos morre em Minas Gerais com suspeita de raiva humana

Uma criança de 4 anos de idade morreu no último sábado (28) com suspeita de contaminação por raiva humana. A morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Caso o óbito seja confirmado como ligado à raiva humana, essa será a quarta morte pela doença, em Minas, neste ano. A menina morava na tribo Maxakali, entre as cidades de Águas Formosas e Bertópolis.

A criança é registrada em Bertópolis, mesma região em que viviam as outras três crianças que morreram por raiva humana no estado. As outras vítimas foram uma menina de 12 anos e dois meninos, um de 5 anos e outro de 12. Minas não registrava morte por raiva humana desde 2012.

O primeiro óbito confirmado de raiva humana em Minas Gerais foi em um paciente de 12 anos, do sexo masculino, que morreu no dia 4 de abril deste ano. O segundo caso foi confirmado no dia 19 de abril, de uma paciente do sexo feminino, de 12 anos. Ela morreu na noite do dia 29 do mesmo mês. As crianças foram mordidas pelo mesmo morcego.

Já o terceiro caso foi confirmado no dia 26 de abril. O paciente, uma criança do sexo masculino, de 5 anos de idade, morreu na mesma data da notificação. Amostras foram coletadas e enviadas para exame laboratorial e os exames foram confirmados para raiva.

Fonte: Pleno News