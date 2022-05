Criança de 9 anos mata menino com tiro acidental na barriga, em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó

Na noite desta quinta-feira (26), uma tragédia assustou moradores da Vila de Cara Cara, localizada em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó. Uma criança, 9 anos, matou um garoto, 11 anos, com um tiro de espingarda na região barriga.

De acordo com informações locais, o disparo teria atingido o abdômen da vítima enquanto eles estavam brincando. O menino ainda chegou a ser socorrido por moradores, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de iniciar a remoção para Belém.

A Polícia Militar e Conselho Tutelar se deslocaram para a Vila de Cara Cara no intuito de conduzir o pai da criança que efetuou o disparo até a delegacia, por conta do armamento, caso seja dele, pois a criança é inimputável. O efetivo também levou a missão de evitar protestos no lugarejo. A arma de fogo estaria em situação ilegal.

Fonte: Portal Debate, com Roma News