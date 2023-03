Criança de cinco anos morre após incêndio em apartamento

Uma criança de cinco anos morreu durante um incêndio em um apartamento em Taguatinga, no Distrito Federal, na madrugada desta segunda-feira (6). Segundo testemunhas, a mãe da vítima confessou ter ateado fogo no imóvel, mas teria dito que não tinha a intenção de matar a criança.

De acordo com informações do portal G1, a mulher teria relatado aos militares do Corpo de Bombeiros que foram acionados para conter as chamas que ela queria tirar a própria vida e, por isso, deixou a filha trancada no quarto, para que ela não se ferisse.

No entanto, logo que chegaram, os bombeiros já encontraram a criança sem vida. O apartamento, de dois quartos, sala e cozinha, ficava no 11° andar do edifício onde a menina morava e foi totalmente consumido pelas chamas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Vídeo Instagram Ceilândia Muita Treta