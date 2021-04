Criança de seis anos morta pela mãe e madrasta tinha queimaduras e sinais de violência pelo corpo

Hematomas extensos foram encontrados pelo corpo da vítima pela equipe médica

O corpo da pequena Ketelen Vitória Oliveira da Rocha, de seis anos, que morreu no último sábado (24), após ter sido torturada pela mãe e madrasta durante um final de semana inteiro, tinha sinais de marcas compatíveis com queimaduras de cigarro e vergões pelo corpo. A informação foi divulgada pelo diretor administrativo do Hospital Municipal São Francisco de Assis, localizado em Porto Real, no Rio de Janeiro.

Além de ter tido danos irreversíveis ao pulmão e apresentar sangramento no crânio, que levou a criança ao coma por trauma cranioencefálico antes de ser levada ao hospital, outros hematomas extensos foram encontrados pelo corpo da vítima pela equipe médica.

“Os vergões, semelhantes a chibatadas, como se tivesse sido açoitada, estavam distribuídos pelo corpo. Também havia marcas de queimaduras em vários pontos da pele”, relatou, em entrevista ao UOL.