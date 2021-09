Criança de seis anos testemunha assassinato do tio em salão de beleza no Pará

Uma criança de seis anos de idade testemunhou a execução do tio, de 21 anos. Wemerson Pablo Ferreira aguardava o término do corte de cabelo do menino quando foi morto a tiros. O homicídio, que ocorreu às 16h30 da última quinta-feira (23), é investigado pelos policiais civis da Divisão de Homicídios de Altamira, na região sudoeste do Pará.

Wemerson Ferreira levou o sobrinho para cortar cabelo num salão localizado na avenida Castelo Branco, no bairro Santa Ana, região central de Altamira. Ele estava sentado em um banco de madeira do lado de fora do estabelecimento. Nesse momento, uma motocicleta com dois homens passou em frente ao local. Cerca de 20 metros depois, o veículo parou. O homem que estava na garupa desceu e caminhou em direção a Wemerson.

Ainda conforme a publicação, o atirador se aproximou e desferiu pelo menos cinco tiros em Wemerson. Ele ainda correu para dentro do salão, onde caiu. Segundo uma testemunha, o desconhecido atirou mais duas vezes na vítima, que morreu no local. A Polícia Militar fez rondas à procura dos criminosos. E a Polícia Civil está investigando o assassinato. Até agora, não há informações sobre os autores do crime e nem sobre a motivação deles.

Texto: O Liberal

As informações são do portal Correio de Carajás.