Criança de um ano é atingida por tiro enquanto brincava em cama elástica

Uma criança de um ano foi alvo de um ataque a tiros na noite do último domingo (18) em uma praça pública de São Miguel de Taipu, Zona da Mata Paraibana. Além do bebê, dois adolescentes e um adulto também foram atingidos. Testemunhas relataram que a criança brincava em uma cama elástica quando foi atingida pelo disparo. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital. As informações são do Portal T5.

A criança e o adulto, segundo boletim médico, são considerados grave e estável, respectivamente. Os adolescentes já receberam alta. Os suspeitos pelo crime ainda não foram identificados.

Fonte: O Liberal