Criança é morta por onça na zona rural do município de Brasil Novo

Uma criança morreu após ser atacada por uma onça, na tarde desta quarta-feira, 27, na zona rural do município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará.

Segundo informações, a criança teria saído para pescas em uma represa que fica na propriedade da família, mas não retornou para a residência. A família estranhou a demora e decidiu procurar pela criança. Ao chegar no lago, o pai do menino encontrou apenas a sandália, o short e rastros de sangue.

O pai pediu ajuda de vizinhos, que encontraram o corpo da criança a cerca de 50 metros do local. A cabeça do menino estava desfigurada. Os populares ainda tentaram capturar a onça, mas sem êxito.

A família adquiriu a propriedade há pouco tempo com o objetivo de trabalhar com a criação de gado no local que fica há mais de 70 km do centro urbano de Brasil Novo.

Fonte: Informe Verdade.