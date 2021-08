Criança morre ao cair da janela de hotel na Inglaterra dias após chegar ao país como refugiada do Afeganistão

Uma criança de 5 anos morreu ao cair da janela de um hotel na Inglaterra dias após chegar ao país como refugiada do Afeganistão, informou nesta quinta-feira (19) a polícia do Reino Unido.

O incidente foi registrado na véspera, quarta-feira (18), em uma hospedagem da cidade de Sheffield, no norte do país.

Segundo a imprensa britânica, o hotel era destinado a receber afegãos que colaboraram com o Reino Unido durante a guerra do Afeganistão.

O país vinha mobilizando o retorno de suas tropas e de colaboradores afegãos desde antes da retomada de poder pelo grupo extremista Talibã, no domingo (15).

A rede de notícias BBC informou que o menino caiu do nono andar do hotel. O jornal “The Sun” afirmou em reportagem que a mãe teria dito a um intérprete que a criança olhava pela janela antes do acidente.

A polícia local afirmou que ainda investiga as causas da quena e pediu a colaboração de qualquer pessoa que possa ter informações sobre o caso, além de buscar imagens do circuito de segurança.

Ainda segundo a BBC, a família do garoto teria chegado ao Reino Unido há 15 dias.