Criança morre após disparo acidental de espingarda no município de Breves

Uma criança que ainda não teve a idade divulgada morreu durante um acidente com o próprio primo e uma espingarda no distrito de Curumu, no município de Breves, no Arquipélago do Marajó, na manhã desde domingo (6).

De acordo com informações de testemunhas, o primo da criança estava limpando a espingarda e não teria se atentado ao cartucho que estava na arma, provocando um disparo acidental e atingindo o menino, que morreu ainda no local.

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Investigação da Superintendência Regional, teve conhecimento do caso e está investigando a ação.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Roma News