Criança pede aniversário de super-heróis da farda laranja, em Outeiro

Quando os pais perguntam qual o tema que seus filhos querem de aniversário, é comum a resposta sobre um personagem de desenho animado ou um super-herói como Homem-Aranha ou Huck.

Mas, para Diego Matheus, de 5 anos, a escolha foi por heróis da farda laranja. O pedido foi atendido por seus pais e no dia 05 de junho, em frente à casa dele, no bairro de Itaiteua, no Distrito de Outeiro, a festa aconteceu e contou com a participação de profissionais da limpeza urbana que trabalham no bairro.

Com direito a farda laranja, Diego tirou foto com os profissionais que admira e logo as imagens ganharam as redes sociais e viralizaram.

É mais um caso de criança que tem a ensinar a muitos adultos que por muitas vezes desvalorizam o trabalho desses profissionais extremamente essenciais para toda a sociedade.

Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação