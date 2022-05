Criança sai de hospital com agulha “esquecida” no braço

A família de uma menina de 10 anos denunciou, nesta segunda-feira (16), um erro da equipe médica do Hospital Pediátrico Noaldo Leite, em Patos, no Sertão da Paraíba. É que a criança voltou para casa com uma agulha “esquecida” no braço após ser atendida na unidade.

De acordo com a mãe da menina, a criança estava com suspeita de dengue e no hospital passou por um procedimento para receber soro. Depois do atendimento, a criança voltou casa e reclamava de dor no braço. Neste momento, o pai teria percebido que o braço da menina estava sangrando e encontrou o objeto.

O caso aconteceu na última sexta-feira (13) e, em nota emita nesta terça (17), o hospital informou que vai abrir uma sindicância para apurar a situação. A unidade de saúde também afirmou que a equipe envolvida no atendimento foi afastada.

Confira a nota na íntegra:

“A direção do Hospital Pediátrico Noaldo Leite, de Patos, recebeu a denúncia da família da paciente J.R.S na segunda-feira (16) e de imediato convocou a equipe que estava de plantão no dia do atendimento à criança para esclarecimentos. A mesma equipe já foi afastada da unidade e uma sindicância será aberta para apurar os fatos.

O Hospital Pediátrico Noaldo Leite reafirma o compromisso com as crianças sertanejas e empenha-se para realizar o melhor atendimento possível para a população. Patos, 17 de maio de 2022″

Fonte: Debate com informações do Portal T5 e Metrópoles