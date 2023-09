Criança segura mão de mulher e impede facada durante briga

Um menino conseguiu impedir que uma tragédia ocorresse durante uma briga de faca em Guaiúba, Ceará, no último domingo (3). Na ocasião, a criança segurou a mão de uma das agressoras, o que permitiu que outras pessoas que estavam no local conseguissem desarmá-la.

Segundo informações do portal G1, duas mulheres estavam se atacando, caídas no chão. Após serem interceptadas com a ajuda do menino, elas foram levadas para um hospital nas proximidades.

Ambas estavam lesionadas com perfurações feitas por faca. Além delas, uma outra pessoa que se feriu em meio à briga também foi levada para a unidade de saúde. O menino, por sua vez, não chegou a se machucar.

O caso está sendo apurado pela Delegacia Metropolitana de Guaiúba.

